Suluova OSB yatırımcıların gözdesi Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: “İnşallah Suluovamız önümüzdeki yıllarda istihdam sorununu çözmüş ve hızla göç alan bir ilçe olacak”

Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Suluova Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların gözdesi oldu.

Geçen hafta yaklaşık 45 milyon liralık yatırım yapacak 9 firmayla yer tahsis sözleşmelerinin yapılmasının ardından 2 firmayla daha yaklaşık 19 milyon liralık sözleşme imzalandı. Suluova OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, kapasite artışı ile yeni talepte bulunan firma sayısının 11’e ulaştığını ve toplamda 64 bin 872 metrekare yer tahsisinin gerçekleştirildiğini belirtti. Suluova OSB’ye talebin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Üçok, “İnşallah Suluovamız önümüzdeki yıllarda istihdam sorununu çözmüş ve hızla göç alan bir ilçe olacak” dedi.

Yeni yatırımcıları Suluova’ya davet eden ve yatırım kararı alan firma yetkililerine teşekkür eden Üçok imkanlar kapsamında her türlü desteği sunmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, “Suluova adı sanayisi ile birlikte anılmaya başladı ve şehrimiz sanayi alanında da adından söz ettirecektir. İmzaladığımız sözleşme yatırımcımıza ve Suluovamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

AMASYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

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