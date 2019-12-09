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Metal kapak, kullanılmış galoş ve pet şişelerden elbiseler yaptı Sıfır Atık Projesine dikkat çekti

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Elif Kılıç, Sıfır Atık Projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla 2 bin metal kapak kullanarak, kullanılmış galoş ve pet şişelerden elbiseler hazırlayıp projeye katkıda bulundu.

Metal kapak, kullanılmış galoş ve pet şişelerden elbiseler yaptı Sıfır Atık Projesine dikkat çekti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Elif Kılıç, Sıfır Atık Projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla 2 bin metal kapak kullanarak, kullanılmış galoş ve pet şişelerden elbiseler hazırlayıp projeye katkıda bulundu.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde esnaflık yapan Elif Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için tamamıyla çöp kabul edilen kullanılmış poşetler, pipetler, pet şişelerden ve kapaklardan oluşan elbiseler yapmaya karar verdi. Daha önce 10 bin plastik kapaktan elbise tasarlayan Kılıç, bu sefer metal kapaklar, kullanılmış poşetler, pipetler, pet şişelerden elbiseler hazırladı.
"Sıfır Atık Projesi kapsamında başlatmış olduğumuz bir projemiz vardı" diyen Elif Kılıç, “İnsanın doğayı yok ederken, yok oluş sürecini sanatsal bir şekilde ifade etmek için çalışma başlatmıştık. Bu anlamda atık olarak kabul ettiğimiz plastik kapaklarla başlamış olduğumuz projeyi sadece kapaklarla yetinmedik. Metal kapaklar, kullanılmış galoşlar, pet şişeler, aklınıza gelebilecek atık olarak kabul ettiğimiz ne varsa bunları bir şekilde kullanarak, farklı bir anlam kazandırarak, bir şeyler anlatmaya çalıştık, dünyamızla ilgili, çevremizle ilgili sıkıntılar açısından. Daha sonraki projelerde tabi ki sistematik olarak farklı açılarda değerlendirebileceğimiz ne varsa bu konu üzerinde de araştırmalarımıza devam ediyoruz. Gerekli fizibilite çalışmalarını yaptıktan sonra bu konu ile ilgili daha sağlam adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.
Kılıç’ı ziyaret ederek elbiselerde incelemelerde bulunan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Halkımızın şunu bilmesini özenle istiyorum: Bir kapaktan elbise yapılmasının çok üstünde bir boyuta taşındı bu iş. Biliyorum ki gönüllüler, mühendis arkadaşlarımız, ilgililer bu plastiklerden iplik, iplikten kumaş, kumaştan elbise, konfeksiyon atölyesi kurulması noktasına kadar sağlam adımlarla gidiyorlar ve ülkemizde de bu farkındalık şuanda Cumhurbaşkanımızın eşlerinin kontrolünde ve himayesinde götürülen projede gerçekten ülkede herkes çok yoğun bir şekilde bu konuya ilgi gösteriyor. Ben bu projelerin artan bir ilgiyle toplumun her kesimi tarafından sahiplenilmesine olan inancımla böyle projede çalışmada bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum, başarılar diliyorum” diye konuştu.
Merzifon TSO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dış İlişkiler Başkanı Dursun Dağdelen, Kılıç’ın projesine destek vererek şunları kaydetti: “Atık projesi şu an dünyanın en önemli konularından birisi, kendisi bunu elbiseye çeviriyor, çok güzel işler yapıyor. Kanayan yara olan atık projesini değerlendirip, gündeme taşıyor. Dolayısıyla Elif Hanım burada büyük işler yapıyor. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım bu konuya çok duyarlı. Bu atık projesiyle alakalı kapakların Bursa’ya gidip, Bursa’daki fabrikada kumaş haline, iplik haline getirilmesi düşünülüyor. İplik haline getirildikten sonra bunu elbiseye çevirip, başarılarının artarak devam edeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Elif Kılıç, bu atıkları dönüştürerek, iplik yapmayı ve bu ipliklerle dokunmuş kumaşlardan oluşan hammaddeye sahip koleksiyonlar oluşturarak, plastiği ileri dönüşüm ile doğaya verdiği zararı en aza indirmek için Dönüştüren kadınlar adı altında kadınların istihdam edildiği bir çalışma alanı oluşturmayı amaçlıyor.

AMASYA

09 Aralık 2019 Pazartesi

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