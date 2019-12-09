9 ay önce başladı, uluslararası turnuvada birinci oldu

Zonguldak'ta düzenlenen 4. Uluslararası Madenciler Kupası Judo Turnuvası'nda 57 kiloda 11 yaşındaki Beyza Gülser Baş, judoya başlayalı 9 ay olmasına rağmen tüm rakiplerini yenerek birinci oldu.

Zonguldak'ta düzenlenen 4. Uluslararası Madenciler Kupası Judo Turnuvası'na 3 ülke, 23 ilden 576 sporcu katıldı. Turnuvada Amasya’nın Merzifon ilçesinin belediye spor kulübünün sporcularından 57 kiloda Beyza Gülser Baş, birinci olurken, 44 kiloda Ece Duran ikinciliği elde etti.

Her gün Merzifon Kapalı Spor Salonu'nda 3 saat çalışan öğrencileri ziyaret eden Merzifon İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Fatih Torun, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bizim bu tesisleri yenilememizle birlikte birçok antrenman salonu elde etmiş olduk ve bu çalışmalarımıza da olumlu yönde etki etti. Zonguldak’ta düzenlenen uluslararası madenciler turnuvası da önemliydi. 500’ün üzerinde sporcunun, birçok yabancı ülkenin katıldığı bir turnuvaya ilçemizden 10 tane sporcumuzu gönderdik ve bunların içinde de bir tane birincilik, bir tane ikincilik derecesi aldık. Bu dereceler ileride yapılacak uluslararası şampiyonalar için sporcularımızın için de önemli. Diğer sporcularımız da bu başarıları elde edecekler” dedi.

Uluslararası turnuvada 57 kiloda birinci olan Beyza Gülser Baş, “Judoya başlayalı 9 ya da 10 ay oldu. Sporumu seviyorum. İlk maça çıktığımda ayaklarım titriyordu, basamıyordum. Güzel ve zordu. Birinci olmak gurur ve onur ediciydi" diye konuştu.

Turnuvada 44 kg'da ikinci olan Ece Duran ise şu ifadeleri kullandı:

“Judoyu yaklaşık 1.5 senedir yapıyorum. Hedefim ileride milli takıma gitmek. İkinci oldum, maçlara çıkmadan önce birinci olmak istemiyordum, ikinci olmak istiyordum ama birincilik maçına çok iyi hazırlanmıştım. Maalesef birinci olamadım. İlk başta birinciliği kazanamam diye gitmiştim ama maça çıktım, rakip kolaydı. Bazı kendi yapamadığım şeylerden dolayı kaybettim. İlk madalyamı aldım şu anda uluslararası maçta.”

Sporcular için fahri antrenörlük yapan Esra Hökelek de duygularını şöyle aktardı:

“Yetiştirdiğimiz öğrenciler bizi hep gururlandırdılar. Binlerce öğrencimize judoyu tanıtıp, judonun içinde bulunması için fırsat verdik, bizim için çok onur verici bir durum. Zonguldak’ta 4. Uluslararası Madenciler Kupası Judo Turnuvası yapıldı. 3 ülke, 23 ilden 576 sporcu katılmıştı. Çok büyük ve güzel bir organizasyon oldu. 10 sporcu ile gittiğimiz bu turnuvada 44 kiloda Ece Duran ikincilik alarak, +57’de Beyza Gülser Baş kızımız ise şampiyonluk elde ederek, bizin onurlandırdı, gururlandırdılar. Bunlar tabii ki çocuklarımız için bir başlangıç. Önümüzde büyük müsabakalar var. Yapılan turnuvalar çocukların Türkiye şampiyonalarına hazırlanmaları için çok büyük fırsat. 2020’de yapılacak olan Minikler Türkiye Şampiyonası'nda ve okullar arası Türkiye Şampiyonası'nda kızlarımızdan madalya bekliyorum. Umut ediyorum ki daha nice başarılara imza atacaklar”.

AMASYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

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