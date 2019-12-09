Boraboy Gölü'nde kar güzelliği Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Onu tanıdınız mı?

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Amasya’nın Taşova ilçesi Boraboy köyünde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Boraboy Doğa ve Tabiat Parkı'na yağan kar birbirinden güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. Kar yağışı ziyaretçilerin ve göl çevresindeki işletmelerin de yüzünü güldürürken, rezervasyonlar da artmaya başladı.

AMASYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

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