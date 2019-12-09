Kar muhteşem görüntüler oluşturdu

Onu tanıdınız mı?

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Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Dereli Köyü ve Belevi köyü yaylaları beyaza büründü.

Kar yağışı ile birlikte muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle her yer buz tuttu.

AMASYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

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