Şehit uzman çavuş dualarla karşılandı

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Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerce araziye döşenmiş EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar, Merzifon Havaalanı'nda dualarla karşılandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerce araziye döşenen EYP’nin patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın naaşı askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Vali Vekili İbrahim Avcı, protokol üyeleri ve şehidin ailesi tarafından dualarla karşılandı. Şehidin naaşı buradan Samsun’un Havza ilçesine götürüldü.



Şehidin cenazesi yarın toprağa verilecek

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı MehmetEmine oğlu Uzman Jandarma V. Kad. Çvş. Kemal Sayar, Şırnak'ın İdil ilçesi Sarıköy köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde BTÖ mensuplarınca araziye döşenmiş EYP’nin patlaması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimiz 10 Aralık Salı günü (yarın) Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahallede bulunan kabristanlığa defnedilecektir. Kahraman Samsunlu hemşehrimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

AMASYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

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