Kızılay’dan velilere teşekkür, miniklere madalya

Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu ve Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu Değerler Eğitimi Etkinliği kapsamında Kızılay’a kan bağışı seferberliği başlattı.

Geçtiğimiz günlerde kan bağışında bulunan 200 veli ve öğretmenden kan vermeye uygun görünen 125 kişi kan bağışında bulundu. Zübeyde Hanım Anaokulu ve Zübeyde Hanım Üçler İlkokulunun birlikte düzenlediği kan bağışı kampanyasının ödül töreni gerçekleştirildi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde Amasya Kızılay Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak tarafından kan bağışında bulunan Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu ve Zübeyde Hanım Üçler İlkokulunun öğretmen ve velilerine bağışları için katılım belgesi, minik öğrencilerine ise madalya takdim etti. Ödül töreninde en çok bağışçı getiren 3 minik öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. Miray Demir 13 bağışçı, Yalın Aras Solukoğlu ve Eflin Münevver Sokullu 8’er bağışçı ile kampanyaya en çok bağışçı getirerek katkıda bulundular.

Amasya Kızılay Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak, “Kan Bağışı Seferberliği başlatan iki okulumuza kan bağışı bilincinin toplumda yaygınlaştırılması için destek verdikleri ve farkındalık oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Her bağış elbette ki önemli ancak kan bağışı direk insanların hayatlarına etki ettiği için ayrı bir önem arz etmektedir. Öğretmen, veli ve öğrencilerimizin kan bağışı noktasında duyarlılığının devam etmesini diliyoruz. Minik öğrencilerimiz bu yüce duygularını asla yitirmesin, yardım etmek çok iyi bir davranıştır. İnşallah vesile olduğunuz bu bağışlarla birçok kişiye kan ve can olursunuz. Başta minik öğrencilerimiz olmak üzere öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İki okul idaresi yaptıkları açıklamada, "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bugün olmasa bile ilerde bizlerde kana ihtiyaç duyabiliriz. İşte bunun bilincinde olarak iki okul bir araya geldik ve böyle bir kampanya başlattık. İki okul olarak ilk defa böyle bir kampanya düzenledik. Kan bağışı seferberliği için ilk defa düzenlenen kampanyaya veli ve öğretmenlerimizden iyi bir katılım sağlandı. Yaklaşık 200 kişi kan bağışında bulunmak için başvurdu. Ancak sadece 125 kişinin başvurusu onaylandı. Bu sayı bile bizim için çok iyi. Böylelikle farkındalık oluşturduğumuza inanıyoruz. Onun için kan verelim can verelim diyoruz. Çağrımıza kulak verip kan bağışı seferberliğinde bizleri yalnız bırakmayan öğretmen ve velilerimize bizlere destek; kan ihtiyacı olanlara can oldukları için canı gönülden teşekkür ederiz” diye konuştu.

