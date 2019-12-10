Kamyonet yoldan çıktı: 3 yaralı

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Amasya’da direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet yoldan çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Amasya'nın Oluz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Resul Uymak (35) yönetimindeki 34 UB 8095 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Resul Uymak ile Gökçe Petek (35) ve Zafer Üçay (39) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMASYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:11

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