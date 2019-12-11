'Zoru Başaranlar’ kariyer sohbetleri Vali Varol KYK yurdunda gençlerle bir araya geldi

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, kariyer sohbetleri programı için ziyaret ettiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Amasya Yurt Müdürlüğünde gençlerle bir araya geldi.

Program öncesinde birlikte yemek yediği gençlerden kendilerine sunulan imkanlar konusundaki düşüncelerini dinleyen Vali Varol, eğitimleri, gelecek planlamaları ve şehre dair konularda da sohbet etmesi sonrası vakitlerini değerlendirerek becerilerini geliştirdikleri atölyelerde de inceleme gerçekleştirdi.



‘Zoru Başaranlar’ kariyer sohbetleri kapsamında buluştuğu öğrencilere zamanlarını hem sosyal hem de akademik anlamda çok iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Varol, zor kavramının yapılması gerekenlerin yerine getirilmesi için bir bedel anlamı taşıdığına işaret ederek buradaki bedel kavramının sorumluluklar ve fedakarlıklar olduğunun altını çizdi.

Öğrencilerin yakın ilgisi dolayısıyla teşekkür ettikleri Vali Varol’a Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç tarafından tablo hediye edildi.

AMASYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:12

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