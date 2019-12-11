Amasya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Amasya’nın Beyazıdpaşa Mahallesi'nde bir iş yerine silahla saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Muammer K. ve babası Osman K.'nın silahla iş yerine ateş ettiği iddia edildi. Daha sonra çıkan arbedede Muammer K., Osman K., Ferdi E. ve Engin K. yaralandı.

Şüpheliler Muammer K. ve Babası Osman K., yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri devam ediyor.

AMASYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:12

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