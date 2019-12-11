Öğrenciler ve belediye ekipleri minik kedi için seferber oldu

Amasya’nın Suluova ilçesinde duyarlı öğrencilerin sokakta bulduğu minik kedinin yardımına Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi koştu.
Suluova Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencileri tarafından sokakta bulunan ve ilk yapılan kontroller sonrasında ön sağ ayağında his kaybı teşhisi konulan minik kedinin yardımına Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi koştu. Meslek Yüksekokulunda bulunduktan sonra koruma altına alınan minik kediyi teslim alan belediye ekipleri, en kısa sürede eski sağlığına dönmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürmek için yola çıktı.
AMASYA
11 Aralık 2019 Çarşamba
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