Yaralı güvercinin belediyeye sığındığı anlar kamerada

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Amasya’nın Suluova ilçesinde yaralı bir güvercin, belediyeye sığındı.

Gözünden yaralanan ve uçamayan güvercin, Suluova Belediyesine sığındı ve o anlar belediyenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kapıdan içeri giren güvercine belediye personelleri sahip çıktı. Yaralı güvercin, tedavisi yapılmak üzere Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yaralı güvercin tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

AMASYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:13

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