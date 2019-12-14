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'Geleceğe Güvenle Bakıyorum Projesi'nin kapanış programı yapıldı

İHA

Vatandaşların trafik bilincinin artırılmasına yönelik Amasya Valiliği himayesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başarıyla uygulanan 'Geleceğe Güvenle Bakıyorum Projesi'nin kapanış programı yapıldı.

'Geleceğe Güvenle Bakıyorum Projesi'nin kapanış programı yapıldı

Vatandaşların trafik bilincinin artırılmasına yönelik Amasya Valiliği himayesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başarıyla uygulanan ‘Geleceğe Güvenle Bakıyorum Projesi’nin kapanış programı yapıldı.
Belediye Kültür Merkezindeki programa Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, daire amirleri, diğer yetkililer, eğitimciler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Vali Varol yaptığı konuşmada, “Hem ilimizde hem de genel olarak ülkemizde rakamlara baktığımızda trafik noktasında üzücü olayların sayısının her yıl azalmakta olduğunu görüyoruz. Hatta öyle oranlar yakaladık ki eğer 2020 yılında da 2019 yılındaki gelişmeyi sürdürürsek özellikle ölümlü trafik kazalarında Avrupa Birliği ortalamalarını yakalamış olacağız” dedi.
Trafik konusunda bilinç oluşturulması için bu bilincin aşılanmasına çocuklarımızdan başlanması gerektiğini vurgulayan Vali Varol, “Çünkü çocuklarımıza aşıladığımız bu bilinç hem onların gelecekte bizlerin yerini almasıyla birlikte tamamen topluma yerleşmiş olacaktır. Diğer taraftan da onların vesilesiyle ailelerinin ve velilerinin üzerinde olan etkisini kullanarak büyüklere, yetişkinlere de sirayet edecektir diye düşünüyoruz. Bu kapsamda arkadaşlarımız güzel etkinlikler, faaliyetler düzenlediler. Her yaştan çocuğumuzu bunların içerisine dahil ettiler. Çok renkli, farklı, çeşitli etkinliklerle dolu dolu zaman geçirdiler ve bu zamanı geçirirken de onlara temel noktada çok büyük önem verdiğimiz trafikle ilgili bilinci aşılamış oldular. Bu çocuklarımızın büyüdüklerinde, bizlerin yerini aldıklarında artık Türkiye’de trafikle ilgili problemin konuşulmaktan çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.
Çalışmada, güzel etkinliklerde görev alan ve gönülden çalışan tüm personeli tebrik eden Vali Varol, “Onları motive eden, örgütleyen İl Emniyet Müdürümüze ve ekibine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarıyla birlikte bu programlara dahil olan, bu programlar vesilesiyle bu bilincin oluşmasına katkıda bulunan velilerimize, öğretmenlerimize, okullarımıza, çocuklarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesindeki proje çerçevesinde kapsamında etkinliklere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi görevlileri tarafından sunum yapılan programda destek olan öğrencilere, velilerine ve öğretmenlerine hediyeler veren Vali Varol, oluşturulan sergideki eserleri de inceledi.

AMASYA

14 Aralık 2019 Cumartesi

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