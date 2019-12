Amasya’da her yıl yapılan ve geleneksel hale gelen 12. Güvercin Güzellik ve Kostüm Festivali yapıldı.

Serdar Zeren Ortaokulu Spor Salonunda yapılan 12. Güvercin Güzellik ve Kostüm Festivali'ne 45 ilden 600 güvercin sever katıldı. Festivalde hem güvercin güzellik yarışması yapıldı, hem de alıcı ile satıcılar bir araya geldi. 35 liradan başlayan güvercinler 30 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor.

Şehir dışından gelen Faruk Köselerli, “Ekip olarak arkadaşlarla birlikte hep beraber geldik buraya, şenliğe katkıda bulunmak için geldik hep beraber. Çocukluktan beri bizde bu tutku, bırakamıyoruz. Kanserden beter, ne iyileştiriyor ne öldürüyor açık konuşayım, biz bunu bırakamıyoruz. Geçen ay Kocaeli’ye gittik hep beraber, her tarafa gidiyoruz olduğu kadar” dedi.

Güvercin almak için festivale gelen Muhammet Karagül, “Arkadaşlar 500 TL diyor ağabeylerimiz ve biz de bakacağız bir ortasını bulup, bir şekilde alacağız ama bilmiyorum ortası nasıl olacak" diye konuştu.

Samsun’dan güvercin satmak için festivale katılan ve güvercin sevgisinin çocukluk yaşında başladığını belirten Ali Akıncı, “Oluyor şükürler olsun, bağımlılık yani. Ama güzel bir şey, yani herkese tavsiye ederim” şekilde konuştu.

Festivalde güzellik yarışması da ayrı bir odada düzenlendi. Festivali düzenleyen Asım Kurt, “12 seneden beri bu işe gönül verdim. 12 yıldan beri de Amasya’mızda güvercin festivali yapıyoruz. Türkiye’nin her yerinden aşağı yukarı gelenler var. Bütün güvercin sevenleri bir araya getiriyoruz. Bu bizim hobimiz oldu artık. Kimisi kuş getiriyor, kimisi gezmeye geliyor. Memleketimizi görmeye gelenler de oluyor. bu vasıtayla bizde elimizden geldiği kadarıyla Amasya’mızın tanıtımın destek olmaya çalışıyoruz. Hem yarışma düzenliyoruz hem de alıcıyla satıcıyı buluşturuyoruz. İstanbullusu, Trabzonlusu daha sayamadığım Tokalısı, Samsunlusu bir araya geliyoruz. Alıcılar geliyor, satıcılar geliyor. Güvercin seven dostlarımızı hep birlikte bir araya topluyoruz. Bütün gelen dostlarımıza teşekkür ederiz, ayaklarına sağlık” diye konuştu.

Festivalin sonunda güzellik yarışmasında dereceye giren Güvercin sahiplerine kupaları verildi.

