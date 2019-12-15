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Çeyrek final için kıyasıya mücadele ettiler

İHA

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Grup Müsabakaları Amasya'da sona erdi. 10 kız 10 erkek takımı toplam 292 sporcu ve antrenör Erzincan'da yapılacak Türkiye Şampiyonası çeyrek finalleri için kıyasıya mücadele etti.

Çeyrek final için kıyasıya mücadele ettiler

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Grup Müsabakaları Amasya’da sona erdi. 10 kız 10 erkek takımı toplam 292 sporcu ve antrenör Erzincan’da yapılacak Türkiye Şampiyonası çeyrek finalleri için kıyasıya mücadele etti.
1315 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen müsabakalarda Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce illerinin kız ve erkek takımları 3 grup halinde yapılan karşılaşmalarda ilk 2’ye girebilmek için mücadele etti. Gruplarda ilk 2’ye giren takımlar Erzincan’da 1012 Ocak 2020’de yapılacak çeyrek final müsabakalarına katılma hakkını elde etti.
Grubunda birinci olarak çeyrek finallere katılmaya hak kazanan Karabük Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Neslihan Öztürk, “Zorlu maçlar yaptık, ilk gün Zonguldak’ı 30 yendik. İkinci gün de Bolu’yla mücadele ettik. O maçı da 32 kazandık. Grup lideri olarak çeyrek finali garantiledik. Erzincan’da düzenlenecek olan çeyrek finale katılmaya hak kazandık. Anadolu Yıldızları Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu bir proje. Bu proje 4 etaptan oluşuyor. Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye finalleri. Aşama aşama her gruptan çıktığında diğer gruba gidebiliyorsun. Buradaki amaç milli takım alt yapısını oluşturmak. Daha önceleri 3 defa Türkiye finallerine katıldık. Bir öğrencimiz milli takım bünyesi içerisine alındı. Amaç burada sporcuyu üst seviyeye çıkarmak, milli takım seviyesine çıkarmak. Biz de bunu elimizden geldiğince Karabük adına yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Sinop’u yenerek çeyrek finale gitmeye hak kazanan Bartın Erkek Voleybol takımı antrenörü Nihan Kaplandeniz, “Turnuva güzel bir turnuva, biz küçük bir ilden geliyoruz zaten maç görebildikleri nadir turnuvalardan biri o yüzden çıktığımız için mutluyuz. Erkek voleybolu adına biraz zor zamanlar geçiriyoruz zaten bakalım, inşallah çeyrek finalde ne yapacağız. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Çocukları tebrik ediyoruz” diye konuştu.
Bartın Erkek Voleybol takımı kaptanı Berkin Dikenli, “Çok heyecanlıyız, takımca çok güzel bir galibiyet aldık. Hepimiz çok heyecanlıyız Erzincan’a gideceğimiz için” diye konuştu.
3 gün süren grup müsabakalarında erkeklerde Düzce, Bartın, Kastamonu, Bolu, Çorum ve Samsun, Kızlarda Kastamonu, Amasya, Samsun, Çorum, Karabük ve Bolu gruplarında ilk 2 sıraya girerek Erzincan’da yapılacak Türkiye Şampiyonası çeyrek finallerine gitmeye hak kazandı.

AMASYA

15 Aralık 2019 Pazar

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