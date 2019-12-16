Amasya’nın Taşova İlçe Gençlik Merkezinin düzenlediği Taşova Kaymakamlığı ve Taşova Belediyesinin öncülüğünde Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü ile Gönüllülük Kulübü, üniversite öğrencileriyle birlikte Sosyal bilinç oluşturmak için çevre temizliği yaptılar.

Herizdağ mevkisinde Çamlık Mesire Alanı temizliğinde Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik de kollarını sıvadı, gençlerle birlikte çöp topladı. Mesire alanı çevresinde çevre temizliği yapan gençler 30 torba cam, pet şişe ve poşet topladılar. Taşova Belediyesine bağlı temizlik ekipleri tarafından çöpler temizlendi. Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, "Bugün Taşova Kaymakamlığı, Taşova Gençlik Merkezi, Taşova Belediyesi olarak Herizdağ bölgesinde sosyal bilinci uyandırmak amacıyla öğrencilerimizle birlikte bir çevre etkinliği yaptık. Buradaki çöpleri temizledik. Birlikte bir bilinç oluşturmaya çalıştık. Destek veren belediyemize, gençlik merkezimize tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Çevre sorunları bu günün dünyasının en önemli sorunlarından bir tanesi. İnsanlar artık hakikaten güzel bir ortamda güzel bir çevrede doğa güzelliklerinin bozulmadığı yeşilin korunduğu bir çevrede yaşamak istiyorlar ve arzuluyorlar. Daha önce başlamalıydı belki bu duyarlılık ama çünkü özellikle son 200 yılda gelişen teknolojiyle beraber evsel atıklarla beraber ve ona bağlı olarak insanların yaşamlarında ortaya çıkan atıkların fazlalığıyla beraber bir sorun, bu konu bir sorun olarak görülmeye başlandı. Aslında Kaymakamlığımızın, gençlik merkezimizin ve belediyemizin beraber ortaya çıkardığı bu gençlerle beraber bu çalışma bu duyarlılığın farkındalığın oluşması açısından önemli tabii ki. Bugün hep beraber kurumlarla birlikte, gençlerle beraber bu duyarlılığın ortaya çıkarmak adına ve gelecek nesillere de güzel bir doğa tabiat ve ortam bırakmak adına bir etkinlik düzenlendi. Kaymakamımıza, Gençlik Merkezimize, öğrencilerimize bu manada teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, öğrencilerin bu hassasiyetlerinden dolayı kutlayarak, teşekkür ettiler.

AMASYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:17

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.