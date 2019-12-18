Mahmut Demir, Amerikalının sırtında verdiği zafer pozunu anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mahmut Demir, Amerikalının sırtında verdiği zafer pozunu anlattı

İHA

Eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, Suluova Meslek Yüksekokulunda verdiği konferansta, Amerikalı güreşçiyi yendikten sonra sırtına oturarak verdiği zafer pozunu anlattı.

Mahmut Demir, Amerikalının sırtında verdiği zafer pozunu anlattı

Eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, Suluova Meslek Yüksekokulunda verdiği konferansta, Amerikalı güreşçiyi yendikten sonra sırtına oturarak verdiği zafer pozunu anlattı.
Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ‘Başarıya Ulaşmanın Yolu, Zorluklar İle Mücadele Etme, Nasıl Şampiyon Oldum’ konulu konferans, eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir tarafından Suluova Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleşti. Konferansta Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Demir, Amerikalı güreşçinin sırtına oturarak verdiği pozun ayrıntılarını öğrencilerle paylaştı.
Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, Suluova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin ve öğrenciler katıldı.
Şampiyonluklara giden yolda yapılan mücadele nasıl örnek sporcu olduğunu dile getiren Demir, tecrübelerini paylaşarak önemli mesajlar verdi. Öğrencilere önlerine çıkan engellerden bıkıp pes etmemeleri tavsiyesinde bulunan Demir, neden şampiyon olduğunu açıkladı. Spora başladığı yıllarda kendisine ‘senden güreşçi olmaz’ diyenlere karşı azim ve çabasını kaybetmeden çalıştığını belirten Demir, “Her seferinde ben azimle hırsla bu işin üzerinde çalıştım" dedi. 25 yıl önce karşılaştığı Amerikalı rakibi şimdiki ABD Güreş Federasyonu Başkanı Bruce Baumgartner’in sırtına oturup verdiği zafer pozu dile getiren Demir, “Kazanırsam 37 yıl aradan sonra Türkiye takım halinde şampiyon olacak, ben de ferdi olarak şampiyon olacaktım. Amerikalıyı yenemezsek, görevini yapamayan birisi olacaktım. Rabb'im yüzümüze baktı, o motivasyon içerisinde maça çıktım. Amerikalı ile 8 dakikası 00 biten ihtarlarla ben öndeydim. Müsabakanın bitimine 3 saniye vardı ben Amerikalıdan puan aldım, üzerinde oturdum bu fotoğraf karesini verdik. Türk milli takımında ben de şampiyon oldum. Şampiyonluk sonrası bir basın toplantısında o fotoğrafı çeken Amerikalı gazetecinin kendisine; ’Bizim sporcunun sırtına oturdunuz, ayıp değil mi?’ diye sordu. Ben de dedim ki ‘O zaman da Cumhuriyetin 71. yıl dönümüydü. Haklısınız çok ayıp ettik, siz 71 yıldır Türk ve İslam aleminin sırtında oturuyorsunuz, ben üç saniye oturdum. Zorunuza mı gitti’ dedim. Tabii, onlar sizler gibi beni alkışlamadılar, basın toplantısı bitti” diye konuştu.
Programın ardından Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, Mahmut Demir’e günün anısına fidan sertifikası takdim etti.

AMASYA

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya’da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Amasya’da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 4 ...
Definecilerin elinden kurtarıldı, öğrencilerin hizmetine sunuldu
YEREL HABERLER Definecilerin elinden kurtarıldı, öğrencilerin ...
Sosyal bilinç oluşturmak için çevre temizliği yaptılar
YEREL HABERLER Sosyal bilinç oluşturmak için çevre temizliği ...
85 yıllık piyango biletine gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER 85 yıllık piyango biletine gözü gibi bakıyor
Amasya’da ev yangını
YEREL HABERLER Amasya’da ev yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X