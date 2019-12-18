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Amasya Tamimi 100. Yıl Hatıra Ormanı’na fidanlar dikildi

İHA

Milli Mücadele ve Amasya Tamimi’nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde oluşturulan ‘Amasya Tamimi 100. Yıl Hatıra Ormanı’na fidanların dikimi gerçekleştirildi.
Öğrencilerle birlikte fidan diken Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Bugün burada gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte fidanları dikerek oluşturduğumuz ‘Amasya Tamimi 100. Yıl Hatıra Ormanı’ ile anlamlı etkinliklerimizi taçlandırmış olacağız” dedi.
Milli Mücadele ve Amasya Tamimi’nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesindeki 1222 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali’ni mümkün olduğu kadar zengin ve her kesime hitap edecek şekilde yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Vali Varol, “Burada tüm kurum ve kuruluşlarımız kendi güçleri, imkanları ölçüsünde bir vazife edindiler. Kendi görev alanlarıyla ilgili etkinliklerde, faaliyetlerde bulundular. Yılbaşından itibaren planladığımız Milli Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamındaki son aktivitemizi de bugün burada gerçekleştiriyoruz. Aslında o anlamda da bu tarihi bir an. 100. yılın son etkinliği bu. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle yeşil ile doğa ile olan münasebeti bizim milletimizin çok farklıdır. Kendisini onun bir parçası gibi hisseder. Çocuklarımızın özellikle yetişirken, büyürken bu bilinçle büyümeleri, yetişmeleri, bunun öneminin her daim farkında olmaları çok önemli. Onun için orman teşkilatındaki arkadaşlarımız ve bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarımız sürekli olarak birlikte etkinlikler düzenliyorlar. Bugün burada gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte fidanları dikerek oluşturduğumuz ‘Amasya Tamimi 100. Yıl Hatıra Ormanı’ ile anlamlı etkinliklerimizi taçlandırmış olacağız. Bu orman ve tabela vasıtasıyla buradan gelip geçen herkese 100. yılda insanların bu duygu ve düşüncelerle burada fidanlar diktiğini hatırlatmış olacağız” diye konuştu.
Milli Mücadele ruhu ve ateşinin dikilen ağaçlar sayesinde bu topraklarda yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Vali Varol, “Bizler bu bilinci kaybetmediğimiz sürece, bu oluşturduğumuz eserleri unutmadığımız sürece de bu topraklarda huzurla, sağlıkla ve tüm dünyaya da örnek olacak bir konukseverlikle yaşamayı sürdüreceğiz diye düşünüyorum. Dikeceğimiz fidanların ülkemizle, çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte serpilip gelişmesi ve ülkemizin zenginliğine, büyüklüğüne katkıda bulunmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Amasya Çevre Yolu mevkiindeki etkinliğe Vali Varol’un yanı sıra Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Amasya Orman Bölge Halil Oflu, daire amirleri, diğer yetkililer, eğitimciler ve öğretmenler katıldı.

AMASYA

18 Aralık 2019 Çarşamba

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