Robotik cerrahi ile hem başarı artıracak hem de hastalar şifa bulacak

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde manuel robotik el aleti, laparoskopik cerrahi yöntem ile ameliyat olacak hastaların hizmetine sunuldu.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Seyhan Yılmaz, “Manuel robotik cerrahide kullanılmakta olan cihaz kapalı (laparoskopik) ameliyatlarda açık ameliyatlara göre, hekime ve hastaya birçok avantaj sunan bir yöntemdir. Ameliyatlar, 1 santimetre büyüklüğünde açılan kesiklerden girilerek yapılmaktadır. Robotik metotla yapılan operasyonlarla hastanın çok kısa sürede taburcu olması sağlanırken, oluşabilecek kozmetik sorunların da önüne geçilebilmektedir. Elin ulaşamadığı manevraların gerçekleştirilmesini sağlayabilen yöntemin bu açıdan da ciddi bir işlevi var. Hastanemizde birçok branşta laparoskopik (kapalı) ameliyatlar başarı ile gerçekleştirilmektedir. Robotik cerrahi yöntemi ile başarı sayımızı katlayarak hastalarımıza şifa sunmaya devam edeceğiz” dedi.

AMASYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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