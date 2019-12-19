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Amasya'da sahte içki operasyonu

DHA

- AMASYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. 

- AMASYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. 
Amasya Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Uygur ve Sarıyar köylerinde, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine operasyon düzenledi. Uygur'da 7, Sarıyar'da 1 olmak üzere 8 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toplam 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 bakır damıtma düzeneği ile alkol imalatında kullanılan 22 kilogram anason tohumu da ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

AMASYA

19 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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