Öğrencilerden müzik şöleni

Amasya Serdar Zeren Ortaokulu öğrencileri, Müzik Öğretmeni Mustafa Ölgün yönetiminde okul korosu eşliğinde eğlenceli bir müzik şöleni gerçekleştirdiler.

Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen müzik şölenine Amasya Milli Eğitim Şube Müdürleri Cengiz Şenol, Emin Korkmaz, Amasya Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuzhan Zobu, Serdar Zeren Orta Okulu Müdürü Adem Tektaş, Okul Müdür Yardımcıları Fatih Berberoğlu, Cüneyt Baş, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Adem Tektaş, ”Değerli konuklar, okulun iki önemli işlevi vardır. Bunlardan birincisi; öğrencilerin akademik alanda öğrenmesi gereken kazanımları edinmelerini sağlamak. Diğeri ise, eğitim boyutuyla iyi insan, iyi vatandaş olma yolunda insan haklarına saygılı, milli ve evrensel, etik ve ahlaki değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir. Bununla birlikte sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle kendilerinde var olan yetenekleri keşfetmelerini sağlamak, özgüveni tam, hayata hazır, pozitif bakış açısına sahip değerli kişilikler yetiştirmektir. Bakanlığımızın yakın hedef olarak ortaya koyduğu 2023 Vizyonu çerçevesinde okulumuzda sadece akademik başarıyı sürdürmekle kalmayıp, aynı zamanda yeteneklerin geliştirilmesine yönelik spor, güzel sanatlar, beceri ve tasarım çalışmaları bilişim teknolojilerini kullanabilme, yazılım geliştirme ve robotik kodlama gibi etkinliklerle çocuklarımızı geleceğe hazırlama çabalarımızı sürdürmekteyiz. İşte bu akşam bunların bir örneğini sizlerle paylaşmak istedik" dedi.

AMASYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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