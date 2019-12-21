Amasya merkezli ihaleye fesat operasyonu: 18 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

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AMASYA merkezli 8 ilde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Ankara, Çorum ve Tokat illerinde ihaleye fesat karıştıkları iddiasıyla 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



AMASYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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