8 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 18 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

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Amasya merkezli 8 ilde yapılan ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli gözaltı alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 37 ihaleye fesat karıştırdığı tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Amasya merkezli Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Ankara, Çorum ve Tokat’ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

AMASYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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