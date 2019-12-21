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Kadına yönelik şiddet tek tuşla önlenecek

İHA

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği, Amasya Barosu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bir alışveriş merkezinde kadına karşı şiddeti önleme danışma masası açarak hem bilgilendirdi hem de Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.
KADES hakkında bilgi veren Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet İzleme ve Önleme Merkezi Müdürü Azize Doyran, "Üç ayrı kuruluş burada kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede tek vücut bir hareket gerçekleştirmiş durumda. KADES’te şunu açıklamamız çok önemli: Özellikle kadınlar cep telefonlarına uygulama olarak indirmeleri halinde kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede büyük bir adım atabileceğimiz bir çalışma ile karşı karşıyayız. KADES, bireylerin kadına yönelik şiddetle ilgili cep telefonlarından çok hızlı ve seri bir şekilde emniyet birimlerine hızlıca bilginin ulaşmasını sağlayacak. O yüzden sadece kadınların cep telefonuna indiğini söyleyeyim. Cep telefonlarında kadın cinsiyetinin TC kimlik numarası kanalıyla tespit edilmesiyle birlikte KADES artık kişilerin cep telefonunda ve böylelikle de kişiler yaşamış oldukları şiddeti ya da şiddet yaşama ihtimalleri varsa eğer bir tuşla gerekli güvenlik önlemlerini alabiliyorlar" dedi.
Amasya Emniyet Müdürü Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Mustafa Sincanlıoğlu ise “Buradaki esas amacımız KADES programıyla Android telefonlar ve diğer sistem telefonlarıyla birlikte programın indirilmesiyle bayanın kimlik bilgilerini girmek suretiyle programı aktif hale getirmesi ve herhangi bir olumsuzluk anında tek tuşla 112 ve 155’e ulaşması vasıtasıyla ekiplerin seri bir şekilde müdahalesini gerektiren bir sistemdir. Sisteme ihbarın düşmesiyle birlikte en fazla 5 dakika içerisinde güvenlik kuvvetlerimiz olay yerine varıp, konuyu değerlendirmeye başlıyorlar” diye konuştu.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği, Amasya Barosu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Şiddete Karşı Danışma Masası ve KADES programı ile gün boyu kadınları bilgilendirdi.

AMASYA

21 Aralık 2019 Cumartesi

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