İhaleye fesat karıştırma operasyonu zanlısı 18 kişiye adli kontrol

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Amasya Merkezli 8 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 37 ihaleye fesat karıştırma olayına karıştıkları iddia edilen, Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Ankara, Çorum, Tokat’ta yapılan eş zamanlı operasyonla toplam 19 şüpheliden 18'i yakalandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Amasya Merkezli Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Ankara, Çorum ve Tokat’ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AMASYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:19

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