Tırla minibüs çarpıştı: 3 yaralı

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Amasya’da tırla minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Yaman (22) idaresindeki 55 AAR 633 plakalı tır ile Hamit Kırıktaş’ın (55) kullandığı 05 EK 109 minibüs çarpıştı. Kazada Hamit Kırıktaş’ın (55), Hasbi Bakır (64) ve Canibe Çoban (44) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AMASYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:19

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