Şiddetli rüzgar sera ve çatılara zarar verdi

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Şiddetli rüzgar Amasya’nın Taşova ilçesinde sera ve çatılara zarar verdi.

Taşova ilçesine bağlı Andıran köyünde gece başlayan etkili rüzgar ve fırtına sabah saatlerine kadar devam etti. Fırtına nedeniyle Andıran köyünde bulunan birçok seranın naylonları zarar görürken, bazı binaların çatılarında da hasar oluştu.

AMASYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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