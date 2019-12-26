Amasya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy'u andı

Amasya Üniversitesi Türkçe Kulübü ve Türkçe Öğretmenliği Topluma Hizmet Uygulaması Grubu Mehmet Akif Ersoy’u anmak için Kongre ve Kültür Merkezinde Şiir Dinletisi düzenlendi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, Akademik personel ve öğrenciler katıldı. Program Türkçe Kulübü öğrencilerinden sunucu Melike Başkan ve Ramazan Ayçiçek’in Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatması ile başladı. Mehmet Akif Ersoy’un anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kulüp öğrencileri tarafından; şiir okuma, İstiklal Marşı'nın nasıl yazıldığı hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Program, öğrenciler tarafından İstiklal Marşı’nın 10 kıtasının okunmasıyla son buldu.

AMASYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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