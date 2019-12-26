Başkan Üçok: “Sokak hayvanlarını kısırlaştırıp aşılayıp yaşatıyoruz"

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bölgemizin en büyük ve en modern Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ilçemize kazandıran belediyemiz, sokak hayvanlarının, muayenesi, sağlık taraması için başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ederken, kısırlaştırıp, aşılayıp yaşatıyoruz" dedi.

Başkan Üçok yaptığı açıklamada, “Kerimoğlu köyü mevkisinde yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulan bölgenin en büyük ve en modern Hayvan Rehabilitasyon Merkezini 09 Ağustos 2017 hizmete sunan belediyemiz, sokak hayvanlarının muayenesi, sağlık taraması ve kısırlaştırılması için başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Hizmete sunulduğu günden bu zamana 404 köpeğin kısırlaştırıldığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde; hayvanların kuduz aşıları, anti parazit ilaçlamaları da veteriner hekim tarafından yapılıyor. Rehabilitasyon Merkezimize getirilen hayvanlar ilk kontrolün yapılmasının ardından durumu ağır yaralı olanlar hayvan nakil aracına konularak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesine tedavisi yapılmak üzere yola çıkıyor. Tedavisi yapıldıktan sonra Rehabilitasyon Merkezimizde 15 gün gözetim altında tutulan hayvanlar alındıkları ortama geri bırakılıyor. Yine belediyemiz, hayvansever hemşehrilerimize sahiplendirme yaparak sokak hayvanlarına daha kaliteli bir hayata kavuşturuyor” diye konuştu.

AMASYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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