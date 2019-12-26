Başkan Üçok: “Sokak hayvanlarını kısırlaştırıp aşılayıp yaşatıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Üçok: “Sokak hayvanlarını kısırlaştırıp aşılayıp yaşatıyoruz"

İHA

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bölgemizin en büyük ve en modern Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ilçemize kazandıran belediyemiz, sokak hayvanlarının, muayenesi, sağlık taraması için başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ederken, kısırlaştırıp, aşılayıp yaşatıyoruz" dedi.

Başkan Üçok: “Sokak hayvanlarını kısırlaştırıp aşılayıp yaşatıyoruz"

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bölgemizin en büyük ve en modern Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ilçemize kazandıran belediyemiz, sokak hayvanlarının, muayenesi, sağlık taraması için başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ederken, kısırlaştırıp, aşılayıp yaşatıyoruz" dedi.
Başkan Üçok yaptığı açıklamada, “Kerimoğlu köyü mevkisinde yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulan bölgenin en büyük ve en modern Hayvan Rehabilitasyon Merkezini 09 Ağustos 2017 hizmete sunan belediyemiz, sokak hayvanlarının muayenesi, sağlık taraması ve kısırlaştırılması için başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Hizmete sunulduğu günden bu zamana 404 köpeğin kısırlaştırıldığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde; hayvanların kuduz aşıları, anti parazit ilaçlamaları da veteriner hekim tarafından yapılıyor. Rehabilitasyon Merkezimize getirilen hayvanlar ilk kontrolün yapılmasının ardından durumu ağır yaralı olanlar hayvan nakil aracına konularak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesine tedavisi yapılmak üzere yola çıkıyor. Tedavisi yapıldıktan sonra Rehabilitasyon Merkezimizde 15 gün gözetim altında tutulan hayvanlar alındıkları ortama geri bırakılıyor. Yine belediyemiz, hayvansever hemşehrilerimize sahiplendirme yaparak sokak hayvanlarına daha kaliteli bir hayata kavuşturuyor” diye konuştu.

AMASYA

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya’da hayata geçirilen OKA destekli 21 projenin tanıtımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Amasya’da hayata geçirilen OKA destekli 21 projenin ...
Amasya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy'u andı
YEREL HABERLER Amasya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy'u andı
Yeşilırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yeşilırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı ...
Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat
YEREL HABERLER Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat
Şiddetli rüzgar sera ve çatılara zarar verdi
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar sera ve çatılara zarar verdi
Tırla minibüs çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tırla minibüs çarpıştı: 3 yaralı
İhaleye fesat karıştırma operasyonu zanlısı 18 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER İhaleye fesat karıştırma operasyonu zanlısı 18 kişiye ...
Ocakta kaçak alkol kaynatırken yakalandı
YEREL HABERLER Ocakta kaçak alkol kaynatırken yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X