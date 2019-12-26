Dev enerji kazanı şehir merkezinden böyle geçti

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Dev enerji kazanının tırla Amasya şehir merkezinden geçmesi kameraya yansıdı.

Uzun süre trafiğin kilitlenmesine sebep olan enerji kazanını taşıyan tır, park halindeki araçların çekilmesi ve kaldırılmasıyla Amasya'dan geçebildi. Kontrollü bir şekilde Amasya şehir merkezinden geçen dev enerji kazanı vatandaşların ilgisini çekti. Enerji kazanının götürülmesi kameralarca anbean görüntülendi.

Enerji kazanının Malatya’dan Trabzon'a götürüldüğü öğrenildi.

AMASYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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