Amasya beyaza büründü

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Amasya’nın Taşova ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Taşova ilçesine bağlı Dereli Belevi Yaylası sabaha karşı başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Etkili olan kar yağışı sonrasında seyri doyumsuz manzaralar amatör kameraya yansıdı.

AMASYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:21

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