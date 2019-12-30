Yılbaşı öncesi pastane ve lokantalar denetlendi

Suluova Belediyesi Zabıta ekipleri yılbaşı öncesi pastane ve lokantalardan denetleme yaptı.

Zabıta ekiplerinin halk sağlığının korunması için belli periyotlarla gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerinin bu seferki durağı lokantalar ve pastaneler oldu. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “zabıta ekiplerimiz rutin denetimlerini yapıyor. Yılbaşı öncesi ekiplerimiz pastane ve lokantaları denetledi. Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Yaklaşan yılbaşı öncesi de zabıta ekiplerimiz kapsamlı bir denetleme gerçekleştirdi. Pastane ve lokantalarda hijyen, sağlık karnesi, yemek yapılan bölümlerin ve depolama alanlarının temizliği, personel kılık kıyafetleri gibi çeşitli konularda incelemeler yapıldı. Gerekli görülen işletmeler uyarıldı” dedi.

AMASYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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