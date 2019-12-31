Para dolu çantayı sahibine teslim eden temizlik görevlisine ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Para dolu çantayı sahibine teslim eden temizlik görevlisine ödül

DHA

- AMASYA'da, içinde para ve değerli eşyalar olan kadın çantası bularak zabıta aracılığı ile sahibine ulaştıran belediye temizlik işçisi Murat Gökçe, plaket ve hediye çeki ile ödüllendirildi.  

- AMASYA'da, içinde para ve değerli eşyalar olan kadın çantası bularak zabıta aracılığı ile sahibine ulaştıran belediye temizlik işçisi Murat Gökçe, plaket ve hediye çeki ile ödüllendirildi.  
Amasya´da belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Gökçe, cumartesi günü Yeşilırmak kenarında bulunan oturma alanlarında temizlik yaptığı sırada kadın çantası buldu. Çantanın içini kontrol eden Gökçe, yüklü miktarda para ve değerli eşyaların olduğunu gördü. Gökçe, sahibini bulamadığı çantayı Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü´ne teslim etti. Zabıta, paranın sahibini araştırarak çantanın Arife Öz'e ait olduğunu belirledi. Haber verilmesi üzerine belediyeye gelen Öz´e çantası teslim edildi.
ÖDÜLLENDİRİLDİ
İçinde para ve değerli eşyalar olan kadın çantasını zabıta aracılığı ile sahibine ulaştıran belediye temizlik işçisi Murat Gökçe, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından plaket ve hediye çeki ile ödüllendirildi.  Başkan Sarı, "Çalışma arkadaşımız onurlu bir davranış sergiledi. Bizi gururlandırdı. Göstermiş olduğu bu örnek davranıştan dolayı biz de kendisini ödüllendirdik. Amasya güvenilir ve huzurlu bir şehirdir. Kimsenin emanetine ihanet edilmez. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız da burada güven içerisinde yaşayabilir. Amasya´mızı ve bizleri gururlandırdığı içinde personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

AMASYA

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli ...
Yılbaşı öncesi pastane ve lokantalar denetlendi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi pastane ve lokantalar denetlendi
Okuma Kültürü Oluşturma Sürecinde Anne ve Babanın Rolü
YEREL HABERLER Okuma Kültürü Oluşturma Sürecinde Anne ve Babanın ...
Kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı
Telefon kablosu hırsızları tutuklandı İş tulumu giyip kendilerine personel görünümü vererek telefon direklerindeki bakır kabloları çalan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Telefon kablosu hırsızları tutuklandı İş tulumu giyip ...
Amasya ve Çorum'da 'tulumlu kablo hırsızlığı'na 3 tutuklama
YEREL HABERLER Amasya ve Çorum'da 'tulumlu kablo hırsızlığı'na 3 ...
Amasya´da sahte alkole 1 gözaltı
YEREL HABERLER Amasya´da sahte alkole 1 gözaltı
Emniyetten yılbaşı öncesi “Türkiye Huzur Güven” uygulaması
YEREL HABERLER Emniyetten yılbaşı öncesi “Türkiye Huzur Güven” ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X