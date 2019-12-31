2019 yılında 9 bin 828 hastaya evde sağlık hizmeti verildi

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, 2019 yılında 9 bin 828 hastaya evde sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Nergiz yaptığı açıklamada, “Evde sağlık hizmetleri ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi amacıyla sunulacak olan hizmetlerin teşekkül ettirilmesi ve eşit, ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır” dedi.

Nergiz şöyle devam etti: “İlimizde evde sağlık hizmetleri 7 birim ve 10 ekiple gerekli tüm teçhizat ve donanımla hizmet vermektedir. 2018 yılında 9327 hastaya 25.352 ziyaret yapılarak hizmet verilmiş olup 2019 yıl sonunda hizmet sunumumuz 9828 hastaya 30.000’in üzerinde ziyaret olarak gerçekleşmiştir. Merkezde bulunan evde sağlık ekiplerimiz hafta içi 08.00 20.00’ye kadar hafta sonu ise 09.0017.00 saatleri arasında Merzifon ekibimiz de hafta sonu 09.0017.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu sayede bu ilçelerimizde kesintisiz her gün vatandaşlarımıza hizmet verilebilmektedir.”

Evde sağlık birimlerinin deneyimli ve bilgili çalışanlardan oluştuğunu, hizmet bilgilerinin güncel değişimler doğrultusunda sürekli eğitimlerle yenilendiğini kaydeden Dr. Öner Nergiz, “Hali hazırda haftada bir gün evde fizyoterapi hizmeti de verilmekte olup 2020 yılında buna diyetisyen ve psikolog eklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca 2020 yılında ekip sayımıza artırmakta hedeflerimiz içerisinde bulunmaktadır. Yapılan tüm çalışmalar doğrultusunda evde sağlık hizmetlerimizi artırarak daha fazla hastaya daha etkin, daha verimli ve kendi evlerinde sağlık ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaya devam edecektir. Müdürlüğümüzün birincil hedefi daha fazla ihtiyaç sahiplerine ulaşmak olup bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 444 38 33 numaralı telefonu arayarak bizlere ulaşabilirler” diye konuştu.

AMASYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:22

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