Gasp şebekesi çökertildi

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 4 kişilik gasp şebekesini çökertti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya Merkezli Kocaeli ve Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaptıkları eş zamanlı operasyonla 4 kişilik gasp şebekesini yakalayarak, çökertti. Toplam 40 suç dosyaları bulunan şebeke üyeleri zorla vatandaşların arabalarını gasp ederek 150 bin liralık haksız kazanç elde etti. Son olarak Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir imamı gasp eden şebeke üyeleri Asayiş Şube ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler H.D., D.K., B.D. ve A.D. adliyeye sevk edildi.

AMASYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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