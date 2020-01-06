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Ayak Kukla tiyatro gösterisi Türkiye’de ilk defa Amasya’da sahnelendi

İHA

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler, Ayak Kukla tiyatro gösterisini Türkiye'de ilk defa Amasya'da sahneledi.

Ayak Kukla tiyatro gösterisi Türkiye’de ilk defa Amasya’da sahnelendi

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler, Ayak Kukla tiyatro gösterisini Türkiye’de ilk defa Amasya’da sahneledi.
Ayak Kukla tiyatro gösterisini sergileyen öğretmenler, veli ve öğrencilerden tam not aldı. Belediye Kültür Merkezini dolduran veli ve öğrenciler, Türkiye’de ilk defa sergilenen Ayak Kukla tiyatro gösterisini ve devamında sergilenen Arkadaş olmak ne güzel isimli tiyatro oyununu keyifle izledi.
İlk defa Ayak Kukla tiyatro gösterisini izleyen vatandaşlardan Arif Bülbül, “Çok güzel bir gösteri, beğenerek izliyoruz. Ayak gösterisi olan etkinliği Türkiye’de ilk defa Amasya’da olduğu için çok onur verici, gurur verici. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldığı için de ayrıca güzel” dedi.
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, "Bugün öğretmen arkadaşlarımızla beraber sergilemiş olduğumuz oyunumuzu izliyoruz. Türkiye’de ilk defa sergilediğimiz Ayak Kuklası oyununu izlettik öğrencilerimize. Daha önce farklı versiyonlarda çeşitli kukla etkinlikleri yapılıyor fakat arkadaşlarımız çok ciddi bir şekilde hazırlanarak, Türkiye’de ilk defa böyle bir ayak kuklasının yapıldığını ifade ettiler ve bugün öğrencilerimize, ailelerimize sergiledik. Ayrıca bugün yapmış olduğumuz bu tiyatro oyununun nihai hedefi Bakanımız Ziya Selçuk’un ifade etmiş olduğu, 2023 Vizyonu'nda da vurgulandığı üzere okul öncesinin önemini vurgulamak, farkındalık sağlamak ve özellikle de çocuklarımızın aileleriyle nitelikli bir şekilde vakit geçirmelerini ön plana çıkarmaktır. Öğretmen arkadaşlarımız bize müdürüm biz bir şeyler yapmak istiyoruz diye kapımızı çaldıklarında kendileriyle istişare ederek, bir tiyatro oyunu oynayabileceğimizi ifade ettik ve sonrasında kendilerinin yazdıkları bu oyunu yaklaşık 2,5 aydır arkadaşlarımız çalıştılar. Bu akşam da ailelerimize çocuklarıyla beraber, anne baba çocuk birlikteliğinde nitelikli ve kaliteli vakit geçirmek için bir ortam hazırlayarak oyunlarımızı sergiledik. Bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu güçlü öğretmen güçlü gelecek vizyonu doğrultusunda öğretmenlerimizin motivasyonunu artırarak, onlarla birlikte çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Biz de bu yıl bakanlığımızın bu vizyonuna ek olarak '2020 Amasya’ya iyi gelecek' sloganıyla hareket ederek, ilimizdeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
Oyunu çok beğendiğini belirten miniklerden Arda Baş, “Çok güzeldi hem de çok heyecanlıydı. Birde tilki horozu yakalıyordu ondan” diye konuştu.
Yaklaşık 1 saat süren Türkiye’de ilk defa sergilenen Ayak Kukla gösterisi ve "Arkadaş olmak ne güzel" isimli tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı.

AMASYA

06 Ocak 2020 Pazartesi

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