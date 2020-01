Nergiz: “Verem önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık”

"Annem benim her şeyim"

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, veremin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Tüberküloz (verem) hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve dikkatinin çekilmesi amacıyla ülkede her yıl ocak ayının ilk pazar günü ile başlayan haftanın “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” olarak belirlendiğini ifade eden Nergiz, "Bu yıl 0511 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan '73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası' kapsamında Tüberkülozdan korunma, toplum sağlığını ilgilendiren önemli bir konudur. Tüberküloz basiliyle karşılaşma sonucu gelişen enfeksiyon, vücut direncinin düştüğü durumlarda aktif hastalık gelişimine yol açar. Birincil koruma; enfeksiyon bulaşımının önlenmesi, ikincil koruma ise aktif hastalığa dönüşümün önlenmesidir. Solunum ve damlacık yolu (öksürme, hapşırma vb.) ile bulaşan hastalıklardan korunmada basit kişisel önlemlerin alınması bulaşıcı hastalıkları önemli ölçüde azaltmaktadır. 23 haftadan uzun süren öksürük şikâyeti olan ve akciğer bulguları antibiyotik tedavisi ile düzelmeyen hastalarda Tüberküloz araştırılmalıdır" dedi.



Tüberkülozlu hastaların tedavisi

Tüberkülozlu hastaların tedavisi hakkında bilgi veren Nergiz, "Tüberküloz tedavisinde en önemli faktör ilaçlardır. Dinlenme, beslenme ve iklim gibi faktörlerin etkileri destekleyicidir. Bu nedenle verem tanısı konulan hastalarda, gecikmeden ilaç tedavisine başlamak gereklidir. Tedavi başarısında yeterli sürede düzenli ilaç kullanımı en önemli unsurdur. Verem hastalığının sağlam kişilere bulaşmasının önlenmesinde en önemli faktör, hastalara hızlı tanı konularak en kısa sürede ilaç tedavisi başlanmasıdır. İlaç tedavisi başlanmayan hastalar yaşadıkları evde, çalıştıkları ortamda vs. hastalığı bulaştırmaya devam etmektedirler. Tüberküloz hastalığı solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Bu nedenle hastalar bulaştırıcı oldukları dönemde cerrahi maske kullanmalı, öksürük ya da hapşırık sırasında ağızlarını mendille kapatmalıdır. Hastanın en azından balgam mikroskopisi negatif olana kadar ayrı bir odada tutulması önemlidir. Hastanın odasına girip çıkanlar da mutlaka maske takmalıdır. Tüberküloz hastalarının bulunduğu ortamları havalandırmak, bu ortamlara temiz hava girişini sağlamak, havadaki bulaştırıcı partikülleri azaltarak, bulaşma olasılığını azaltır. Ayrıca odanın güneş görmesi ortamdaki basilleri öldürür. Tüberküloz hastalarının kullandığı mutfak malzemeleri (bardak, tabak, kaşık, çatal vs.), nevresim, havlu gibi ev gereçleri için normal temizlik yapılması yeterlidir” diye konuştu.

