Sosyal Bilimler MYO, uygulama mutfağını minik şeflere açtı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı kapılarını ilkokul öğrencilerine açtı.

Suluova Şeker İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri ile birlikte aşçılık mesleğinin eğlenceli bir şekilde tanıtılması amacıyla tatlı ve tuzlu kuru pasta uygulaması yaptılar.

Aşçılık mesleğini yakından tanıyarak oldukça eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Yıldırım ile akademisyen ve bölüm öğrencilerine teşekkür ettiler.

AMASYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.