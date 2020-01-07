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Amasya'da meyve paketleme ve soğuk hava tesisinin temeli atıldı

İHA

Amasya'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II 5. Başvuru Çağrı Programı kapsamındaki hibe desteğiyle bir firma tarafından inşasına başlanan meyve paketleme ve soğuk hava tesisinin temel atma töreni yapıldı.

Amasya'da meyve paketleme ve soğuk hava tesisinin temeli atıldı

Amasya'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II 5. Başvuru Çağrı Programı kapsamındaki hibe desteğiyle bir firma tarafından inşasına başlanan meyve paketleme ve soğuk hava tesisinin temel atma töreni yapıldı.
Harmanağılı köyünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, il yöneticileri, STK temsilcileri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Amasya’da eksikliği hissedilen önemli bir tesisin inşasına başlanmasından memnuniyet duyduğunu belirten Vali Varol, “Biz hep tarım ürünlerimizin artı değerini artırmak zorun olduğumuzu söylüyoruz. Yani çiftçimizin ürününün tarlasından, bahçesinden kaldırdığı değeriyle değil onun üzerine biraz ilaveler yaparak mutlaka satmak zorunda olduğunu, ancak bu yolla zenginleşebileceğini, gelirinin artabileceğini düşünüyoruz. Devletimizin, hükümetlerimizin politikaları da hep bu doğrultuda oldu. Bugün burada bu tesis sayesinde çok kritik birkaç tane ürünümüz dünya pazarına ulaşırken hak ettiği artı değeri kazanarak buna ulaşmak imkanı bulacak” dedi.
Elma ve kiraz üretiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Varol, “Kirazın üzerinde özellikle durmak istiyorum. İlimizde gerçekten kaliteli bir üretim var. Rakım farklarından kaynaklanan bir avantajımız var. Belirli bir üretim hacmini belirli bir süreye yayıyoruz. Yürüttüğümüz eylem planı kapsamında yapacağımız çalışmalarla kalitenin artırılmasına yönelik desteklerimizi de sürdürdüğümüzde işte böyle tesislerin de katkısıyla dünyanın en kritik pazarlarına çok yüksek fiyatlarla ürünlerimizin gitmesi ve bu yolla çiftçimizin hak ettiği o artı değere kavuşarak zenginleşmesi mümkün olacak. İlimizde 40 bin tona yaklaşan bir kiraz üretimimi var. Bunun yüzde 11 civarının ihracata gönderiliyor. Hem bu 40 bini artırmamız gerekiyor. Hem de ihracata giden 45 bin tonu mutlaka artırmamız gerekiyor. İşte bu tip tesisler ve çiftçimizin, üreticimizin bilinçli üretimi ve onlara vereceğimiz destekler sayesinde bunların arttığına hep birlikte bugün bu güzel açılışa şahitlik ettiğimiz gibi şahitlik edeceğiz inşallah. Bugün burada yaklaşık 7 milyon TL’lik bir yatırım yapılıyor. Biz devlet olarak işin bir tarafından tutarak yardımcı oluyoruz. Yaklaşık 2,1 milyon TL’lik devletten kaynaklanan bir hibe kullanılıyor. Geri kalanını girişimcimiz, yatırımcımız büyük bir riske girerek işine, çevresine, Amasya’ya, Amasya’nın çiftçilerine, bu memleketin ekonomisine, gücüne inanarak yatırımı hayata geçiriyor. Onları bu anlamda kutluyorum. Bu yatırımın çok güzel sonuçlara vesile olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Tesisin hizmete girmesiyle bölgede üretilen kiraz ve elmanın 8 ay boyunca saklanmasına imkan sağlayan proje ile ürünlerin kaybı önlenecek ve bölge çiftçisinin ürünleri değerinde alınacak. İşletmede sezonda 100 kişiye istihdam sağlanması planlanmakta olup ürünlerin genel olarak ihracatı hedefleniyor. Ürünlerin depolanması ve tasnif paketleme işlemlerinin yanı sıra ileri ki dönemde şoklama ünitelerinin de ilave edilmesi ile entegre bir tesise ulaşılması hedeflenen projede daha fazla kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

AMASYA

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:23
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