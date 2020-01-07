Kesmekaya ile Uzun’dan üniversite öğrencisi Samet için kan bağışı

Amasya'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki lösemi hastası Samet Aşlı'nın tedavisi için arkadaşlarının sosyal medyadan başlattıkları kampanyaya AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ile Merkez İlçe Başkanı Av. Galip Uzun da destek oldu.

Yavuz Selim Meydanı'nda bulunan Kızılay kan toplama aracını ziyaret ederek bağış yapan İl Başkanı Kesmekaya, “Küçük bir umut ışığı olmak amacıyla Samet kardeşimiz ve ülkemizde kemik iliği ile kök hücre nakli bekleyen tüm hastalarımız için kan bağışında bulunduk” dedi.

Kesmekaya ile Uzun, kan bağışı ve kök hücre tedavisi konusunda da yetkililerden bilgi aldılar.

AMASYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.