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Amasya’da iş yeri yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Amasya’da iş yeri yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerinin üst katlarında müşteriler ve çalışanlar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

AMASYA

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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