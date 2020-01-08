Amasya’da iş yeri yangını: 2 ölü

Şiddet sarmalında bir feryat daha!

"Annem benim her şeyim"

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Derya Kuşbudu (42), Çağlayan Yağmur Köse(27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Aşkın Bayrak ise Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişinin tedavileri devam ediyor.

AMASYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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