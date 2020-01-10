AVM yangınında hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

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Amasya’da AVM'de çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kadın, son yolculuklarına uğurlandı.

Merzifon ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinin 4’üncü katındaki bir mağazada önceki akşam çıkan yangında sığındıkları mutfak kısmında mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27) hayatlarını kaybetmişti.

Yangında hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk annesi Derya Kuşbudu ve Çağlayan Yağmur Köse’nin cenazesi Merzifon Kara Mustafa Paşa Camisi’nde cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandılar.

AVM yangınında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden Kuşbudu ve Köse’nin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Merzifon Kabristanlığına defnedildi.

AMASYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

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