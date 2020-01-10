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Hafif ticari araç ile ambulansla çarpıştı: 5 yaralı

İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde hafif ticari araç ile ambulansın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile ambulansla çarpıştı: 5 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde hafif ticari araç ile ambulansın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abbas Vanlı’nın(51) kullandığı 05 FD 269 plakalı hafif ticari araç ile Murat Lap (28) idaresindeki 05 BB 016 plakalı ambulans Otogar Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan Murat Lap, Zümrüt Görgüç (37), Merve Birgül (32), Cahide Birgül (81) ve Ahmet Birgül (58) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AMASYA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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