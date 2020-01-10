AVM yangınında ölen Derya ve Yağmur'a hüzünlü uğurlama

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitiren Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27), gözyaşları arasında toprağa verildi. Hastanede tedavileri süren 4 kişiden 3'ü taburcu edildi. Daha önce özel tıp merkezinden alışveriş merkezine dönüştürülüp, yangın merdivenleri kapatılan binadaki yangın sırasında, çalışanların 5´inci katta bulunan demir kapıyı kırıp çatıya çıktıkları belirtildi. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, ruhsat başvurusu sırasında herhangi bir eksiklik tespit edilmediğini, daha sonra da kendilerine bir şikayet gelmediğini belirtip, "Bir şikâyet olsaydı gereğini yapardık" dedi.

Merzifon'un Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki ev ve mobilya ürünleri satışının yapıldığı mağazada, önceki akşam, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince bina içinde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 6 kişi, dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Burak Çamurcu (24), Gamze Özçelik (25), Yavuz Karaöz (29), Aşkın Bayraktar (36), Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sırasında sığındıkları odada mahsur kalıp, yoğun dumandan etkilenen AVM çalışanları Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

AVM ÇALIŞANLARI UĞURLANDI

Ankara Adli Tıp Kurumu'da otopsileri tamamlanan Kuşbudu ile Köse'nin cenazeleri, ilçeye getirildi. 2 çocuk annesi Derya Kuşbudu ile bekar olan Çağlayan Yağmur Köse için Karamustafa Paşa Camii´nde Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kuşbudu ve Köse, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazede, Kuşbudu ile Köse'nin ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

3 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Yangında dumandan etkilenen Burak Çamurcu, Gamze Özçelik ve Yavuz Karaöz'ün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Aşkın Bayraktar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İLK BELİRLEME ELEKTRİK KONTAĞINDAN

Bu arada, itfaiye tarafından yangınla ilgili yapılan incelemenin tamamlandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre yangının; elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. Ayrıca yangının binanın 4´üncü katında çıktığı, hayatlarını kaybeden iki çalışanın ise binanın 5´inci katında dinlenme alanındaki mutfak kısmında yerde yatarken bulundukları kaydedildi.

KAPIYI KIRIP ÇATIYA ULAŞTILAR

Yangınla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Kentte 3 yıl önce özel tıp merkezinden alışveriş merkezine dönüştürülen 5 katlı binanın dış cephesindeki yangın merdivenin, dış cephe izolasyon malzemesi örtülerek, kapatıldığı saptandı. Yangın merdiveninin binanın içindeki giriş ve çıkış noktalarının ise kapalı olduğu gözlendi. Yangın sırasında binada bulunan çalışanların 5´inci katta bulunan demir kapıyı kırıp çatıya çıktıkları, burada çığlık atarak yardım istedikleri ortaya çıktı. Havalandırma pencerelerinin bulunmaması nedeniyle itfaiyenin AVM'deki duvarın bir bölümünü yıkarak delik açtığı, dumanın tahliyesini de buradan sağladığı ifade edildi.

RUHSAT DENETİMDE YANGIN MERDİVENİ VARMIŞ

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, tepkilere neden olan yangın merdivenlerinin kapatılmasına ilişkin kendilerine bir şikayet ulaşmadığını söyledi. Çok büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirten Kargı, "Şu an itfaiyemizin hazırlayacağı rapor tanzim ediliyor. Emniyet olay yeri inceleme ve bizim itfaiye ekiplerimizin çalışmaları neticelendi. Benim sözlü olarak duyduğum elektrik kontağından kaynaklandığı, ama detaylı rapor bugün ilgili makamlara iletilecek. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı tanzim etmek için firma yetkilisinin müracaatı ile 8 Ocak 2018´de olmuş. Biz 10 Ocak 2018´de ruhsatı tanzim etmişiz. İlgili yönetmelik kapsamında en geç 1 ay içerisinde iş yerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Buna istinaden ruhsat tarihinden 12 gün sonra ruhsat kontrolü için iş yerine gidilmiş. Yangın ve fenni olarak gerekli incelemelerde bulunulmuş. Binanın dış cephesinde yangın merdiveni olduğu ve çalışır durumda olduğu kat havalandırmasının pencerelerden sağlandığı, elektrik ve su tesisatının güzel olduğu ve herhangi bir eksikliğin bulunmaması sebebiyle ruhsat gerçekleştirme tutanağı tutulmuş. Daha sonra yangın merdiveninin kapatılması ya da içeriden havalandırmaya engel olacak bir yapı yapıldı tarzında bir resmi müracaat ve şikâyet söz konusu değil. Burada bir şikâyet olsaydı gereğini yapardık, ama ilgili mevzuat gereği bulundurma zorunlulukları da yok. Çalışan kişi sayısının 30´dan fazla olması gerekiyor" dedi.

'ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY'

Başkan Kargı, itfaiyeye gelen telefon ihbarlarının, yangın sırasında içeride bulunan çalışanlar tarafından yapıldığını belirterek "İhbarda `Yetişin arkadaşlarımız bayıldı´ dediklerinde bizim arkadaşlarımızın itfaiye siren sesleri telefon kayıtlarına yansıyor. Belli ki ilk arayanların içerideki diğer çalışanlar. En üzücü olanı da ses kaydında dinledik; `arkadaşımız bayıldı´ şeklinde. Çok üzücü bir olay" ifadelerini kullandı.



AMASYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

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