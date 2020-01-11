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Öğrencilerden temizlik görevlisine duygulandıran notlar

DHA

AMASYA'da ilkokul öğrencileri, bulduğu içinde para ve değerli eşyalar olan kadın çantasını zabıta aracılığı ile sahibine ulaştıran belediye temizlik işçisi Murat Gökçe'ye, duyarlı davranışı nedeniyle yazdıkları not kağıtlarıyla teşekkür etti. Okul önünü süpürdüğü sırada yanına gelen öğrencilerin verdiği notları okuyan Gökçe, sürpriz karşısında duygulandı.

AMASYA'da ilkokul öğrencileri, bulduğu içinde para ve değerli eşyalar olan kadın çantasını zabıta aracılığı ile sahibine ulaştıran belediye temizlik işçisi Murat Gökçe'ye, duyarlı davranışı nedeniyle yazdıkları not kağıtlarıyla teşekkür etti. Okul önünü süpürdüğü sırada yanına gelen öğrencilerin verdiği notları okuyan Gökçe, sürpriz karşısında duygulandı.
Amasya´da, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Gökçe, geçen ay, Yeşilırmak kenarında bulunan oturma alanlarında temizlik yaptığı sırada kadın çantası buldu. Çantanın içini kontrol eden Gökçe, yüklü miktarda para ve değerli eşyaların olduğunu gördü. Gökçe, sahibini bulamadığı çantayı Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü´ne teslim etti. Zabıta, paranın sahibini araştırarak çantanın Arife Öz'e ait olduğunu belirledi. Haber verilmesi üzerine belediyeye gelen Öz´e çantası teslim edildi.
ÖDÜLLENDİRİLDİ
İçinde para ve değerli eşyalar olan kadın çantasını zabıta aracılığı ile sahibine ulaştıran belediye temizlik işçisi Murat Gökçe, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından plaket ve hediye çeki ile ödüllendirildi.
ÖĞRENCİLERDEN DUYGULANDIRAN MEKTUP
Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu öğrencileri de, temizlik görevlisi Murat Gökçe'ye duyarlı davranışından dolayı teşekkür etmek için not kağıtlarına dileklerini yazdı. Öğrenciler, kaleme aldıkları küçük not kağıtlarını, okul müdürü Hasan Hüseyin Aktaş eşliğinde, okullarının önünde temizlik çalışması yapan görevli Gökçe'ye takdim etti. Öğrenciler kendi harçlıkları ile aldıkları hediyeleri de temizlik görevlisi Gökçe'ye verdi. Okul önünü süpürdüğü sırada yanına gelen öğrencilerin verdiği notları okuyan Gökçe, sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Gördüğü ilgiden mutlu olan Gökçe, okul idaresi ve öğrencilere teşekkür etti.
'SENİ SEVİYORUZ MURAT AMCA'
Öğrenciler, kaleme aldıkları notlarda, şu ifadeleri kullandı:
"'Murat Amca sen çok iyi birisin. Seni seviyoruz! Sizi hep örnek alacağız', 'Murat Amca insanlar keşke sizin gibi iyi kalpli, dürüst olsa sizi seviyoruz', 'Sevgili Murat Amca, senin bu davranışın Amasya´da büyük ilgi ve alkış aldı. İnşallah bu davranışın tüm Dünya´ya örnek olur. O parayı harcamak yerine sahibine teslim ettiniz. Bu devirde bu davranış gibisi yok. Sevgiler', 'Seni seviyoruz Murat amca.'"
'BU DAVRANIŞI ÖRNEK OLMALI'
Temizlik görevlisi Gökçe'ye duygularını aktaran 4'üncü sınıf öğrencisi Muhsin Şinasi Köse, "Murat Amca'nın bu davranışı tüm dünyaya örnek olmalı. Bu davranışı tüm dünyaya örnek olursa hırsızlıklar azalır ve tüm dünya daha adaletli bir yer olur" dedi.

AMASYA

11 Ocak 2020 Cumartesi

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