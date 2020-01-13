Amasya’nın Taşova İlçe Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri ve liderleri hafta sonu Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün Ortaokulunda okulun öğrencileriyle birlikte okulun duvarlarını boyayarak, köy okulu öğrencileri ilk defa boya yaptılar.

Çok amaçlı salona Mustafa Kemal Atatürk ve Shakespeare’den sözler yazıp tiyatro maskesi ve kamera çizdiler. Okulun dış çevresinin duvarları beyaza boyayıp elleriyle duvara baskı yaptılar. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen okul boyama etkinliğinde Taşova Gençlik Merkezi, Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler ile birlikte duvar boyama etkinliği yaptı. Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün Ortaokulu ve Gençlik Merkezi ile birlikte sosyal projeye imza atan öğrencilerin, çok mutlu oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün Ortaokulu Öğrencisi Zihni Uysal, “Okula geldikleri için teşekkür ederim. Ben de ilk defa boya yaptım. Onlar için teşekkür ederim. Her gün gelsinler” dedi.

Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, “Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Taşova Gençlik Merkezi olarak ilçemizden uzakta olan köylerimizden bir tanesi olan Uluköy kasabasını geldik, bugün ziyarette bulunduk. Gönüllü gençlerimiz ve gençlik liderlerimizle bir boyama etkinliği yaptık. Çocuklarımızla birlikte olduk, biraz zaman geçirdik köy okulumuzdaki öğrencilerimizle. Elbette ki onlarda tabii farkındalık oluşturmak istiyoruz. Gönüllü gençlerimizle sosyal projelere katılarak sorumlu hissetmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Okul Müdürü Erol Gökçe ise “Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde okulumuzu düşünerek bizler için buraya kadar gelip okulumuzu güzelleştirmek adına yapmış olduğu çalışmalarla hem bizleri hem de öğrencilerimizi mutlu ettiklerini ifade etmek istiyorum. Bizlere bu katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz, hem de okulum adına çok çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

AMASYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:23

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