Amasya’da 18 düzensiz göçmen yakalandı

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Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları minibüste 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 24 M 0437 plakalı minibüste 18 yabancı uyruklu (Afganistan) şahıs yakalandı. Olayla ilgili aracın sürücüsü Ali Ekber D. ve Galip K. gözaltına alınarak, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AMASYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:51

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