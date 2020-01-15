Amasya´da, Afganistanlı 18 göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA´da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 18 göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında, il merkezine göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Uygulama noktasında durdurulan 24 M 0437 plakalı minibüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 18 göçmen yakalandı. Göçmenlerin yanı sıra, minibüs sürücüsü Ali E.D. ve G.K. de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemi başlatıldığı belirtildi.



AMASYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.