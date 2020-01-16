Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suluova ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 295 adet uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre B.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında 2 paket şeklinde farklı renk ve görüntülere sahip toplam 295 adet extacy olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi. “Uyuşturucu madde ticareti” suçundan işlem yapılan B.E. gözaltına alındı. Şüpheli B.E.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AMASYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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